Москва, 2 мая, 2024, 10:45 — ИА Регнум. США сорвали встречу министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС, затянув с выдачей виз, рассказал 2 мая исполнительный директор от России в Международном валютном фонде Алексей Можин.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Это низость и подлость, доходящая до садизма. Я не представляю себе, чтобы в России могли так вести себя по отношению к злейшим нашим врагам. Это вопрос культуры, мы просто разные», — привёл слова Можина «Коммерсантъ».

По его словам, США затянули с выдачей виз и в результате главы российских ведомств не смогли приехать на встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне. В тот же день должна была пройти встреча минфинов и представителей ЦБ стран БРИКС. Во встречах планировали принять участие заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, однако вовремя получили от США визы лишь младшие сотрудники ЦБ России.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года США отказались выдать визы российским дипломатам, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ООН по информационно-коммуникационным технологиям. Это был не первый раз, когда представителей России не пустили в США для участия в мероприятиях ООН.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 9 марта раскритиковала решение властей США отказать в выдаче виз российским делегатам. Она назвала такую практику противозаконной.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая летом 2023 года заявила, что Вашингтон не намерен решать проблемы невыдачи виз российским дипломатам. По её словам, остро стоит вопрос визовой дискриминации россиян, прошедших конкурс на замещение вакансий в секретариате ООН или уже работающих в нём.