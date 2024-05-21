В Конгрессе США назвали Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине
Конгрессвумен Грин назвала Зеленского диктатором за отмену выборов на Украине
Вашингтон, 21 мая, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в диктатора, отменив президентские выборы на Украине, заявила 21 мая член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
«Зеленский для Украины теперь диктатор, поскольку срок его полномочий официально истёк вчера и он отменил выборы», — написала политик в соцсети Х (бывшая Twitter).
Вместе с тем Грин отметила, что американских налогоплательщиков нельзя заставлять спонсировать Украину «по миллиарду в месяц», в том числе для продолжения финансирования конфликта, в котором Киев «не может победить».
Как передавало ИА Регнум, Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году и вступил в должность 20 мая. Согласно конституции Украины, его полномочия истекают через пять лет, в ночь на 21 мая 2024 года. Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.
Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия президента Украины Зеленского истекают и он теряет свою легитимность. Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами, утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».
В разговоре с ИА Регнум политолог и журналист Юрий Светов отметил, что пока Соединённые Штаты считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для коллективного Запада, включая ООН.