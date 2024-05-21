Вашингтон, 21 мая, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в диктатора, отменив президентские выборы на Украине, заявила 21 мая член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Зеленский для Украины теперь диктатор, поскольку срок его полномочий официально истёк вчера и он отменил выборы», — написала политик в соцсети Х (бывшая Twitter).

Вместе с тем Грин отметила, что американских налогоплательщиков нельзя заставлять спонсировать Украину «по миллиарду в месяц», в том числе для продолжения финансирования конфликта, в котором Киев «не может победить».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году и вступил в должность 20 мая. Согласно конституции Украины, его полномочия истекают через пять лет, в ночь на 21 мая 2024 года. Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия президента Украины Зеленского истекают и он теряет свою легитимность. Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами, утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».

В разговоре с ИА Регнум политолог и журналист Юрий Светов отметил, что пока Соединённые Штаты считают Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для коллективного Запада, включая ООН.