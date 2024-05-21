Берлин, 21 мая, 2024, 19:59 — ИА Регнум. В ФРГ начался судебный процесс над участниками ультраправого движения «Граждане рейха» («Рейхсбюргеры»), которых обвиняют в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает агентство Reuters.

Boris Roessler /dpa /Global Look Press Принц Генрих XIII

Отмечается, что в судебном процессе участвуют главные предполагаемые организаторы госпереворота, включая принца Генриха XIII из немецкого аристократического рода Рейсс. Всего прокуратура Германии обвиняет в террористической деятельности девятерых человек. По информации телеканала NTV, слушания по делу пройдут до января 2025 года.

Согласно концепции «рейхсбюргеров», Германия до сих пор существует в границах 1937 года, а действующая власть нелегитимна, отмечается в сообщениях. По данным следствия, обвиняемый Генрих XIII и другие лица якобы пытались «связаться» с Россией, однако, как отметили правоохранители, нет признаков того, что на запросы в Москве отреагировали «положительно».

Следствие также заявило, что подозреваемые стремились к «изменению системы на всех уровнях», а для достижения своей цели собирались сформировать переходное правительство Германии, которое согласовало бы «новый государственный порядок» с державами — победительницами во Второй мировой войне.

В заявлении также отмечается, что подозреваемые начали активно вести свою деятельность не позднее конца ноября 2021 года.

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года полиция Германии провела масштабные обыски в восьми федеральных землях по данному делу. Рейды были проведены в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, а также Гамбурге и Нижней Саксонии. Двадцати участникам движения были предъявлены обвинения в создании преступной организации.

В июне 2023 года немецкие спецслужбы опубликовали ежегодный отчёт о политическом климате в стране. Согласно документу, подготовленному Федеральным ведомством по защите конституции и Федеральным управлением уголовной полиции, в 2023 году в стране было совершено больше преступлений на политической почве, чем годом ранее.