Берлин, 23 ноября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. В Германии полиция провела масштабные обыски в восьми федеральных землях по делу ультраправого антиправительственного движения Reichsbürger («Рейхсбюргеры», или «Граждане Рейха»), сообщает Bild.

Global Look Press/Daniel Karmann/dpa

«Около 280 работников оперативных сил полиции в четверг обыскали несколько объектов в восьми федеральных землях в связи с расследованием», — говорится в публикации.

Отмечается, что рейды были проведены в Баварии, Баден-Вюртемберге, Гессене, Северном Рейне — Вестфалии, Шлезвиг-Гольштейне, Бранденбурге, а также Гамбурге и Нижней Саксонии.

Двадцати участникам движения были предъявлены обвинения в создании преступной организации.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года немецкие спецслужбы опубликовали ежегодный отчёт о политическом климате в стране Шиллера и Гёте. Согласно документу, подготовленному Федеральным ведомством по защите конституции (политическая полиция в Германии) и Федеральным управлением уголовной полиции Германии, в прошлом году в стране было совершено больше преступлений на политической почве, чем годом ранее.