Берлин, 7 декабря, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Лица, задержанные в Германии по подозрению в государственном перевороте, связывались с представителями России. Об этом говорится в распространенном 7 декабря заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Согласно следствию, с российской стороной связывался обвиняемый Генрих XIII П. Р., однако нет признаков того, что «что контактные лица положительно отреагировали на просьбу».

Известно, что подозреваемые стремились к «изменению системы на всех уровнях». В ведомстве подчеркнули, что для достижения своей цели организация собиралась сформировать переходное правительство, «которое должно согласовать новый государственный порядок в стране с державами — победительницами во Второй мировой войне».

В распространенном заявлении отмечается, что подозреваемые начали активно вести свою деятельность не позднее конца ноября 2021 года.