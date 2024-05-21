Киев, 21 мая, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Украина вынуждена вводить графики отключений электроэнергии из-за того, что импорт электроэнергии не позволяет перекрыть потери от ударов, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Дарья Антонова ИА Регнум

По его словам, ситуация в энергетике Украины остаётся тяжёлой. Несмотря на то что Киев импортирует электроэнергию из стран Европы, Украина не может полностью покрыть потребности в энергетике, поэтому вводятся графики отключений света, пояснил он.

Вместе с тем Шмыгаль заявил, что власти поручили разработать графики таким образом, чтобы они были «рациональными, справедливыми и равномерными».

20 мая в разговоре с ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что после завершения отопительного сезона сложно точно определить, какая часть отопительных мощностей была повреждена на Украине. Так он прокомментировал слова депутата Верховной рады Алексея Кучеренко о том, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций.

Онуфриенко добавил, что удары наносились по крупным объектам генерирующих мощностей. Эксперт считает, что на Украине выведено из строя не более 30% теплогенерирующих мощностей. Более точные данные будут известны осенью, уточнил он.

Президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко 11 апреля сообщил, что удары российских вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава российского государства подчеркнул, что РФ воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Владимир Путин.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков также 11 апреля сообщил, что ВС России в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. В результате ударов была нарушена работа предприятий ВПК Украины, сорваны переброски резервов в зоне боевых действий, а также затруднено снабжение топливом подразделений и воинских частей ВСУ, сказал Конашенков. Об аналогичных ударах сообщалось и позднее.

На фоне значительного дефицита электроэнергии компания «Укрэнерго» объявила о введении графика аварийных отключений света. С 20 мая на всей территории Украины вновь начались почасовые отключения электроэнергии, которые касаются всех потребителей, в том числе промышленных и бытовых, за исключением объектов критической инфраструктуры.