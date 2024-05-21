Москва, 21 мая, 2024, 13:14 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Юг» ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ, а также более 320 украинских военных. Об этом 21 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 57-й механизированной, 105-й и 118-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Раздоловка и Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ потеряли более 320 военных, танк, две боевые машины пехоты, а также две 155-мм гаубицы М777 производства США. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Минобороны доложило об освобождении группировкой «Юг» ВС России населённого пункта Белогоровка в ЛНР. Российские бойцы подразделений вышли на более выгодные рубежи и позиции. В зоне ответственности группировки были нанесены поражения живой силе и технике противника в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки (ДНР). Потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, а также ряд единиц техники, в том числе три танка, две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119, орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, были уничтожены четыре склада с боеприпасами противника.

Кроме того, 20 мая оборонное министерство сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки поразили место проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ. Северная группировка войск продолжила продвижения вглубь обороны противника. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили на острове Переяславский диверсионно-разведывательную группу противника.