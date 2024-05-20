Москва, 20 мая, 2024, 13:09 — ИА Регнум. «Южная» группировка ВС России освободила населённый пункт Белогоровка в ЛНР, сообщило 20 мая Министерство обороны.

Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы подразделений вышли на более выгодные рубежи и позиции, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных боевых действий полностью освободили населённый пункт Белогоровка Луганской Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — сказал Конашенков.

В зоне ответственности группировки были нанесены поражения живой силе и технике противника в районах Спорного, Раздоловки, Клещеевки и Константиновки (ДНР). Потери ВСУ составили более 340 военнослужащих, а также ряд единиц техники, в том числе три танка, две гаубицы Д-30, две гаубицы L-119, орудие М119, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Кроме того, были уничтожены четыре склада с боеприпасами противника.

Также 20 мая Минобороны сообщило, что ВС РФ в минувшие сутки поразили место проведения совещания командного состава двух бригад ВСУ. «Северная» группировка войск продолжила продвижения вглубь обороны противника. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили на острове Переяславский диверсионно-разведывательную группу противника.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая Минобороны сообщало об освобождении посёлка Старица в Харьковской области. В течение недели с 10 по 16 мая в этом же регионе были освобождены 12 населённых пунктов.