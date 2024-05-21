Москва, 21 мая, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Поправки к закону о гражданстве, разработанные МВД, разрешают лишившимся гражданства оставаться в России от 15 до 90 дней в зависимости от ситуации. Этот законопроект одобрен правительством, пишут 21 мая «Известия».

Александр Полегенько/ТАСС

Дополнения потребовались в связи с неопределённостью правового статуса апатридов. Документ, закрепляющий правовое положение для лиц с прекращённым гражданством, 20 мая поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Далее предстоят слушания в Госдуме.

Юрист Алексей Гавришев отметил, что уточнение статуса лиц без гражданства обусловлено в том числе геополитической обстановкой. Юрист Зара Горбушина напомнила, что новый закон о гражданстве расширил перечень преступлений, за которые предусмотрено его лишение. Среди них дискредитация армии, тяжкие преступления и угрозы национальной безопасности — для лиц, получивших гражданство РФ не по рождению.

Лицам, добровольно отказавшимся от гражданства, предлагается выдавать вид на жительство в упрощённом порядке и позволять оставаться в России на срок до 90 дней. Тем, кто при оформлении гражданства представил поддельные документы или сообщил заведомо ложные сведения, предлагается сократить этот срок до 15 дней. Период пребывания может быть продлён в случае запуска процедуры по получению временного удостоверения личности лица без гражданства. Лишённых гражданства за совершение преступлений вышлют из страны.

Кроме того, предлагается предусмотреть упрощённый порядок выдачи вида на жительство людям, чьи родственники постоянно проживают на территориях бывшей Российской империи или СССР. Юрист Владимир Груздев пояснил, что принятый закон о гражданстве упразднил процедуру признания иностранных граждан носителями русского языка.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 28 апреля 2023 года подписал новый базовый закон «О гражданстве Российской Федерации», который предусматривает упрощение получения российского гражданства, а также вводит механизм прекращения гражданства. В октябре закон вступил в силу.

В феврале 2024 года главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что необходимо законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом.