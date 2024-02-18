Москва, 18 февраля, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Необходимо законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за рубежом. Такое мнение высказала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 18 февраля в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян рассказала о встрече с главой СК Александром Бастрыкиным, где одной из тем, задевших обоих «за живое», стало гражданство для русских.

По словам Маргариты Симоньян, стали не редки случаи, когда «какой-нибудь 17-летний подонок ввязался в драку, оскорбил, ударил ветеранов СВО или кого-то ещё».

В ходе разбирательств выясняется, что он — гражданин России, получивший гражданство совсем недавно.

«А мы бьёмся совместно с МВД, когтями добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова «русский». Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — призвала Симоньян.

Как пояснила российская журналистика, об этой проблеме говорят много лет, «а воз и ныне там». Она напомнила, что некоторые зарубежные страны, не стесняясь, дают гражданство именно по этническому признаку. И призвала, не стесняясь, давать гражданство по этническому признаку. В пример Маргарита Симоньян привела Германию, у которой, по её словам, «должна быть прививка на слово «этнос».

«Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome», — сказала журналист и добавила, что нужно открыть «ворота нашей страны русскому миру».

Как сообщало ИА Регнум, правительство России упростило условия участия в государственной программе по содействию добровольному переселению соотечественников в РФ. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

В августе 2022 года член Совета при президенте России по межнациональным отношениям политолог Богдан Безпалько заявлял о необходимости срочного создания программ и институтов по переселению русских из бывших республик СССР. По его мнению, программы по переселению соотечественников и русских людей в Россию «категорически устарели».

Миллиардер и экс-владелец компании Coalco International Василий Анисимов отказался от российского гражданства в сентябре 2022 года и посещает страну по бизнес-визе, сообщил 8 февраля журнал Forbes со ссылкой на документы, представленные самим Анисимовым.