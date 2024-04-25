Москва, 25 апреля, 2024, 03:43 — ИА Регнум. Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией из-за отказа принять инициированные Москвой и Пекином поправки, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в указанной сфере, прокомментировала 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Мария Захарова на V ВЭФ во Владивостоке

«В первую очередь, это было связано с тем, что предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы… Также выступили против проекта в связи с попыткой США создать путём задействования площадки СБ ООН новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений (прежде всего, Договора о космосе 1967 года) в обход профильных «разоруженческих» площадок и без должной экспертной проработки», — пояснила она.

Захарова подчеркнула, что Россия предлагала отказаться от любого вида оружия в космосе, а не только от оружия массового уничтожения, а также речь шла о гарантиях неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов.

По её словам, принятие резолюции позволило бы США легитимизировать любые выгодные им взгляды на тему международной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия в ближайшее время планирует внести на рассмотрение свой проект резолюции против размещения оружия в космосе. Документ будет всеобъемлющим, нацеленным на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством проводимых США процедурных манёвров, а посредством реального наполнения, уточнил он. Это будет хорошим тестом для американских коллег с целью доказать, что они действительно обеспокоены прекращением гонки вооружения в космосе, а не по причине очернить Россию, заключил Полянский.

Россия 24 апреля воспользовалась правом вето в Совбезе ООН в отношении проекта резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. Перед голосованием постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал на то, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза. Россия и Китай предложили поправку к проекту резолюции, предусматривающую меры по предотвращению всех видов оружия в космосе. В итоге её отклонили.

Президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с шумихой, разворачивающейся на Западе, из-за якобы планов России разместить ядерное оружие в космосе. Он напомнил, что Москва, наоборот, всегда выступала против милитаризации космоса или размещения там ядерного оружия.