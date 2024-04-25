Вашингтон, 25 апреля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. В Совете Безопасности ООН Россия наложила вето на подготовленный США и Японией проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе. Трансляция заседания велась 24 апреля на сайте ООН.

United Nations Заседание Совета Безопасности ООН

Документ состоял из восьми пунктов, в одном из них содержался запрет на разработку ядерного оружия, созданного для вывода на орбиту, установку такого оружия на небесных телах и размещение в космическом пространстве каким-либо иным образом.

При голосовании резолюцию поддержали 13 из 15 стран, Китай воздержался.

Как сообщало ИА Регнум, Россия вынужденно заблокировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете размещения вооружений в космосе, предложенный США и Японией из-за отказа принять поправки, инициированные Москвой и Пекином, а также по причине попыток Вашингтона через резолюцию создать новые обязательства в указанной сфере, объяснила 24 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Россия предлагала отказаться от любого вида оружия в космосе, а не только от оружия массового уничтожения, а также речь шла о гарантиях неприменения силы или угрозы в отношении космических объектов. Захарова отметила, что принятие резолюции позволило бы США легитимизировать любые выгодные им взгляды на тему международной безопасности.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена внести свой проект резолюции в СБ против размещения оружия в космосе. Проект российской резолюции будет всеобъемлющим, нацеленным на искренний запрет гонки вооружений в космическом пространстве — не посредством проводимых США процедурных манёвров, а посредством реального наполнения, уточнил он.