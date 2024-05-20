Москва, 20 мая, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Занятие «Разговоры о важном» 20 мая было посвящено Дню детских общественных объединений, который отмечался в России 19 мая. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба «Движение первых».

Кадр из видео

19 мая в России отмечается День детских общественных организаций. История этого праздника началась в 1922 году, когда было принято решение о создании пионерских отрядов. К внеурочному занятию «Движение Первых» разработало специальную программу. Наставники рассказали школьникам историю пионерии, познакомили их с возможностями «Движения Первых».

Отмечается, что на этом занятии активисты «Движения Первых» также рассказали школьникам и студентам России о своей воспитательной деятельности и ключевых проектах. Кроме этого состоялась премьера нового выпуска веб-сериала «Первые. Будь готов». Школьникам и студентам также показали третий выпуск сериала «Разговоры о важном». Новый выпуск познакомил зрителей с проектами «Движения Первых», объединил разные поколения.

Также в рамках занятия школьники познакомились с летними проектами «Движения Первых», они вспомнили о мерах безопасности в летний период.

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Как передавало ИА Регнум, участники «Движения Первых» по всей России присоединились к тематической акции «Семейные традиции», приуроченной к Международному дню семей, который отмечается 15 мая. Праздник посвящён привлечению внимания общественности к сохранению семейных традиционных ценностей. Родители и дети из разных регионов поделились в социальных сетях рассказами о традициях и ценностях своих семей.

К акции движения присоединились не только юные участники, но представители сообщества «Родные-Любимые», а также партнёрские организации в сфере государственной молодежной политики.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» является крупнейшим в России сообществом детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Крупнейшими проектами «Движения Первых» являются Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Всероссийский волонтёрский проект «МыВместе. Дети», Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы — граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».