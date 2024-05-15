Москва, 15 мая, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Участники «Движения Первых» по всей России присоединились к тематической акции «Семейные традиции», приуроченной к Международному дню семей, который отмечается 15 мая. Праздник посвящён привлечению внимания общественности к сохранению семейных традиционных ценностей. Родители и дети из разных регионов поделились в социальных сетях рассказами о традициях и ценностях своих семей.

Пресс-служба Движение первых

К акции движения присоединились не только юные участники, но представители сообщества «Родные-Любимые», а также партнёрские организации в сфере государственной молодежной политики. В рамках проекта участники движения пообщались с родителями, бабушками и дедушками о семейных традициях и ценностях. Вместе они записали видео и собрали фото из архивов, которые после опубликуют в социальных сетях.

«В моей семье существует давняя традиция печь блины. Не представляю себе воскресной семейной встречи с родственниками, с братьями и сёстрами без этого замечательного блюда. Думаю, что такие вроде бы обычные, но важные для каждого привычки объединяют разные поколения вместе, дают нам возможность общаться и проводить больше времени вместе», — поделилась своей семейной традицией Алтана из Калмыкии.

Пресс-служба Движение первых

При этом Гоар из Удмуртии заявила, что вся её семья — это участники «Движения Первых». Однако есть и семейная традиция — каждый август она с родителями выезжает в совместный отпуск.

Акция «Семейные традиции» продлится до 17 мая. Все желающие могут поделиться своими традициями в социальных сетях на личных страницах и в цифровых сообществах первичных отделений с официальными хештегами #ТрадицииПервых и #РодныеЛюбимые.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» — крупнейшее в стране сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Его участниками являются более 6 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах работают свыше 46 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

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Работа движения реализуется в добровольной занятости детей и молодёжи во внеучебное время в образовательных организациях, организациях культуры, спорта, молодёжной политики, социальной защиты.

Крупнейшими проектами «Движения Первых» стали Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Всероссийский волонтёрский проект «МыВместе. Дети», военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы — граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в движении».

Как сообщало ИА Регнум, в честь 79-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне участники «Движения Первых» при поддержке движения «Юнармия» показали военно-патриотический спектакль «Классика Победы. Дети-герои». В основу представления легли истории детей-героев, о подвигах которых рассказали сами участники движения. Школьники изучали семейные архивы, разговаривали с родственниками, описывали истории своих прадедушек и прабабушек. В результате из 835 работ для театральной постановки выбрали шесть историй.

Президент России Владимир Путин 23 января на выставке «Россия» дал старт Году семьи. В рамках Года семьи в стране пройдёт ряд мероприятий, направленных на популяризацию государственной политики в сфере защиты семьи и на сохранение традиционных семейных ценностей. План основных мероприятий года утвердило правительство, программа мероприятий охватит 89 российских регионов.