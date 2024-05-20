Москва, 20 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Савельева заместителем министра обороны — руководителем аппарата министерства.

Екатерина Штукина/РИА Новости Олег Савельев

Ранее занимавший этот пост Юрий Садовенко освобождён от должности. Указ президента был опубликован 20 мая.

«Назначить Савельева Олега Генриховича заместителем министра обороны Российской Федерации — руководителем аппарата министра обороны Российской Федерации», — сказано в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

Савельев родился в 1965 году в Ленинграде. В 2008–2014 годах он был заместителем министра экономического развития, в 2014–2015 годах занимал пост министра по делам Крыма.

В 2018–2019 годах Савельев был заместителем руководителя аппарата правительства России, членом комиссии по делам Крыма и Севастополя, а с 2019 года — аудитором Счётной палаты. В этом ведомстве Савельев курировал направление аудита обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, 14 мая президент подписал указ о назначении министром обороны Андрея Белоусова, ранее занимавшего должность первого вице-премьера. Экс-министр обороны Сергей Шойгу занял пост секретаря Совета безопасности.

Белоусов, говоря о первоочередных задачах Министерства обороны, назвал в их числе необходимость обеспечить современной военной техникой подразделения, которые участвуют в проведении специальной военной операции.

Белоусов является одним из лучших экономистов и благодаря этому сможет координировать работу Минобороны с другими ведомствами страны, его задача — организовать работу военного ведомства с научными центрами и производителями оборонного сектора, отмечал Владимир Путин.