Краснодар, 20 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который 19 мая подвергся атаке беспилотника со стороны ВСУ, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил журналистам директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», — приводит его слова «Коммерсант».

По его словам, специалисты выявили уязвимости в обороноспособности НПЗ и проводят работу для их устранения.

Как передавало ИА Регнум, 19 мая глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. Он также уточнил, что в районе старого кладбища прогремел взрыв, ещё один взрыв раздался на хуторе Трудобеликовский. В результате никто не пострадал.

Дроны, атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

Вечером 19 мая российские военные сбили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. В Министерстве обороны России уточнили, что силы ПВО уничтожили воздушную цель около 22:00 мск. До этого сообщалось об уничтожении в небе над регионом одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и трёх вражеских БПЛА.

19 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за последние сутки в зоне спецоперации на Украине сбили 12 ракет американского производства ATACMS и 103 дрона ВСУ.