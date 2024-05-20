На Славянском НПЗ зафиксировали повреждения после атаки беспилотника
Краснодар, 20 мая, 2024, 12:54 — ИА Регнум. На территории Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, который 19 мая подвергся атаке беспилотника со стороны ВСУ, зафиксированы повреждения. Об этом сообщил журналистам директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.
«Повреждения есть. Их масштаб и размер будут устанавливаться», — приводит его слова «Коммерсант».
По его словам, специалисты выявили уязвимости в обороноспособности НПЗ и проводят работу для их устранения.
Как передавало ИА Регнум, 19 мая глава Славянского района Роман Синяговский сообщил, что на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани упали шесть беспилотников. Он также уточнил, что в районе старого кладбища прогремел взрыв, ещё один взрыв раздался на хуторе Трудобеликовский. В результате никто не пострадал.
Дроны, атаковавшие НПЗ в Славянске-на-Кубани, несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.
Вечером 19 мая российские военные сбили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа. В Министерстве обороны России уточнили, что силы ПВО уничтожили воздушную цель около 22:00 мск. До этого сообщалось об уничтожении в небе над регионом одного реактивного снаряда РСЗО «Ольха» и трёх вражеских БПЛА.
19 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО за последние сутки в зоне спецоперации на Украине сбили 12 ракет американского производства ATACMS и 103 дрона ВСУ.