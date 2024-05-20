Москва, 20 мая, 2024, 05:26 — ИА Регнум. МЧС России показало погрузку вертолёта в транспортный самолёт Ил-76 для доставки в Иран в район проведения поисково-спасательной операции вертолёта с иранским президентом Эбрахимом Раиси. Соответствующие кадры 20 мая опубликовал Telegram-канал ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум ИЛ-76

Уточняется, что в Иран бортом Ил-76 будет доставлен вертолёт отряда «Центроспас».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3890017" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Погрузка вертолета в Ил-76

В ночь на понедельник в МЧС России сообщили, что президент России Владимир Путин поручил главе ведомства Александру Куренкову направить в Иран группу спасателей. В состав группы вошли 47 специалистов, вертолёт БО-105 и высокопроходимая техника.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье, 19 мая, вертолёт, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жёсткую посадку у города Верзеган неподалёку от границы с Азербайджаном. Согласно утверждению агентства Tansim, в составе кортежа Раиси было три вертолёта, два из которых благополучно достигли пункта назначения. По предварительным данным, вероятной причиной произошедшего стала непогода. К поисково-спасательной операции присоединились силы МВД, армии и Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Для поисков вертолёта с президентом Ирана Турция направила беспилотный летательный аппарат Akıncı. Позднее в КСИР сообщили, что БПЛА обнаружил в районе поисков источник тепла, указывающий на место, где, предположительно, находится воздушное судно. Туда направили спасательные отряды.