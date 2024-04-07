Хельсинки, 7 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией 7 апреля вышли на улицы Хельсинки. По данным ТАСС, в марше приняли участие около полусотни человек.

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Протестующие прошли от центрального железнодорожного вокзала к парламенту страны. Их сопровождали два полицейских автомобиля.

Во главе колонны митингующие несли плакат с надписью на финском языке «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои» и скандировали на финском языке «Rajat auki» («Границы открыты»). Участники протестной акции также несли флаги Финляндии.

Как сообщало ИА Регнум, власти Финляндии 16 ноября прошлого года объявили о закрытии с 18 ноября четырёх КПП на границе с Ленинградской областью и Карелией — Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. В декабре власти страны остановили работу последних двух КПП. Хельсинки объяснил это «наплывом беженцев» из стран Ближнего Востока и Африки, обвинив в этом Москву. При этом финская сторона не сообщила, почему её погранслужба пропускала мигрантов.

Против такого решения финских властей ранее выступили свыше восьми тысяч жителей Финляндии. В подписанной петиции они выразили согласие, что не нужно закрывать КПП с Россией. В преамбуле документа авторы указали, что решение финского правительства полностью закрыть приграничное движение с соседней страной нарушает права человека.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Финляндия таким образом отгораживает себя не только от России, но и от мирового большинства. Действия Хельсинки портят жизнь самим финнам, добавила она.

Дипломат добавила, что Москва пытается обсудить с Хельсинки вопрос о пограничных переходах, но Финляндия избегает контактов с Россией. По её словам, поведение финских властей является возвратом к периоду Холодной войны.

В феврале власти Финляндии сообщили, что пропускные пункты на российско-финской границе, скорее всего, останутся закрытыми. При этом отмечалось, что полное открытие восточной границы маловероятно даже в апреле, когда истекает срок последнего решения о закрытии. МВД Финляндии 3 апреля предложило правительству не открывать КПП на границе с Россией.

В правительстве 4 апреля сообщили, что граница Финляндии и России останется закрытой на неопределённый период до дальнейшего уведомления.