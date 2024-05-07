Хельсинки, 7 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. В Финляндии пропускные пункты на границе с Россией могут открыть для пассажирского транспорта после принятия закона о беженцах, заявил министр обороны этой страны Антти Хяккянен.

IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

«Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый «закон о возвращении», — цитирует его издание Etelä-Saimaa.

По его словам, в настоящее время закон находится в стадии доработки, он должен поступить на рассмотрение парламента максимум через две недели.

«Закон должен вступить в силу как можно скорее», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года Финляндия закрыла все пропускные пункты на границе с Россией. Власти республики объяснили это решение борьбой с якобы большим потоком въезжающих через Россию беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. При этом Хельсинки обвинили в ситуации с нелегальной миграцией российскую сторону.

В начале апреля 2024 года Государственный совет Финляндии принял решение оставить российскую границу закрытой на неопределённый период. Как заявили в правительстве, решение приняли в связи с якобы ростом угрозы незаконной миграции.

В марте финские СМИ сообщили, что муниципалитет Виролахти, расположенный на границе с Россией, пришёл в упадок. Журналисты заявили о пустых улицах и предупредили, что ему грозит исчезновение. И даже после этого правительство страны приняло решение, что граница Финляндии и России останется закрытой на неопределённый период.

7 апреля русскоязычные жители Финляндии в знак протеста против закрытия автотранспортных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией вышли на улицы Хельсинки. Протестующие заявили о нарушении прав и призвали финское правительство отменить решение.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобными действиями Финляндия отгораживает себя не только от России, но и от мирового сообщества, а также портит жизнь собственному населению.