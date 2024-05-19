Глава Минобороны Словакии сообщил об улучшении состояния раненого Фицо
Глава Минобороны Словакии сообщил об улучшении состояния раненого премьера Фицо
Братислава, 19 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, его жизнь находится вне опасности, сообщил журналистам министр обороны республики Роберт Калиняк 19 мая.
«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — сказал он.
Калиняк добавил, что раненый стал на шаг ближе к выздоровлению. Врачи оценивают его состояние как стабильное с позитивным прогнозом. При этом в ближайшее время премьера не будут переводить в другое медучреждение.
Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Фицо после выездного заседания в Гандлове вышел пообщаться с жителями, и в него несколько раз выстрелил мужчина. Глава правительства получил тяжёлые ранения, ему сделали две операции. Калиняк 18 мая сообщил о тяжёлом состоянии пострадавшего, не позволяющем перевести его в Братиславу из Банска-Бистрицы.
В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, его задержали на месте преступления. Он признал свою вину. Писатель выступал против политики, проводимой правительством Фицо, и ранее участвовал в акциях протеста. Суд арестовал его на время следствия.
Президент России Владимир Путин в день покушения на Фицо направил словацкому коллеге Зузане Чапутовой телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер назвал произошедшее чудовищным преступлением и пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.