Братислава, 19 мая, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения улучшилось, его жизнь находится вне опасности, сообщил журналистам министр обороны республики Роберт Калиняк 19 мая.

AP/TASS Роберт Фицо

«Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», — сказал он.

Калиняк добавил, что раненый стал на шаг ближе к выздоровлению. Врачи оценивают его состояние как стабильное с позитивным прогнозом. При этом в ближайшее время премьера не будут переводить в другое медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая Фицо после выездного заседания в Гандлове вышел пообщаться с жителями, и в него несколько раз выстрелил мужчина. Глава правительства получил тяжёлые ранения, ему сделали две операции. Калиняк 18 мая сообщил о тяжёлом состоянии пострадавшего, не позволяющем перевести его в Братиславу из Банска-Бистрицы.

В покушении обвинили 71-летнего писателя Юрая Цинтулу, его задержали на месте преступления. Он признал свою вину. Писатель выступал против политики, проводимой правительством Фицо, и ранее участвовал в акциях протеста. Суд арестовал его на время следствия.

Президент России Владимир Путин в день покушения на Фицо направил словацкому коллеге Зузане Чапутовой телеграмму с соболезнованиями. Российский лидер назвал произошедшее чудовищным преступлением и пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.