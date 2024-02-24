Братислава, 24 февраля, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо против того, чтобы устраивать железный занавес между Западом и Россией. Об этом он заявил 24 февраля на телеканале RTVS.

Иван Шилов ИА Регнум

Он раскритиковал идею изолировать Россию. Премьер подчеркнул, что Братислава заинтересована в дружеских отношения со всеми, кто этого хочет, в том числе с Москвой.

«Или вы что хотите? Натянуть железный занавес снова? Где-то на украинско-российских границах будет железный занавес?» — заявил Фицо.

Глава словакского правительства считает, что попытка изолировать России никому не поможет и не даст положительных результатов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 февраля Фицо предложил для завершения конфликта на Украине предоставить России гарантии безопасности. Он напомнил, как западные страны обманули Москву, пообещав, что НАТО не будет расширяться на восток. Политик также заявил, что Россия не уйдёт из новых регионов и Крыма.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление Фицо, отметил, что премьер-министр продвигается к признанию существующей реальности. Общественник добавил, что и другим западным политикам придётся к прийти к тому, что нужно признать российскими Крым, Запорожскую и Херсонскую области, а также ДНР и ЛНР.