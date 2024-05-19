Москва, 19 мая, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Пропавшая в Москве школьница, которую нашли мёртвой на востоке столицы, могла умереть от отравления. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве

«Одной из версий смерти несовершеннолетней предварительно является отравление психотропными веществами», ― сообщило ведомство в Telegram-канале.

В СК пояснили, что тело школьницы обнаружили без визуально видимых признаков насильственной смерти. Точную причину смерти установят по результатам судебно-медицинской экспертизы.

В следственном ведомстве добавили, что из Измайловского парка в одну из больниц доставили подругу девочки с диагнозом отравление, предположительно, психотропными веществами.

Следователи работают на месте происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки по факту обнаружения тела подростка на контроль взяла прокуратура Восточного административного округа.

Как сообщало ИА Регнум, с заявлением по поводу исчезновения дочери в правоохранительные органы обратилась мать девочки. По словам женщины, её дочь не вернулась домой вечером 17 мая.

Два дня спустя стало известно о том, что пропавшую 13-летнюю девочку нашли мёртвой. Её тело обнаружили в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда.

В Санкт-Петербурге 21 марта нашли мёртвой школьницу, пропавшую несколько дней назад. Ей тело обнаружили в квартире в многоэтажном доме на улице Королёва. Прибывшие врачи осмотрели тело и зафиксировали повреждения: на голове восьмиклассницы была ссадина, на бедре ― массивный кровоподтёк. Труп направили в морг.

Известно, что 14-летняя девочка состояла на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.