Москва, 19 мая, 2024, 13:02 — ИА Регнум. В Москве нашли тело 13-летней девочки, которая пропала 17 мая. Труп обнаружили в лесопарковой зоне, сообщили 19 мая в столичной прокуратуре.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела несовершеннолетней в лесопарковой зоне вблизи Большого Купавенского проезда», — сообщили в ведомстве.

Причину смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Надзорное ведомство сообщило, что мать девочки обратилась к силовикам по поводу исчезновения дочери. Девочка 2010 года рождения не вернулась домой 17 мая.

Как сообщало ИА Регнум, 19 мая суд в Ростовской области арестовал подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки в Аксайском районе.

Ребёнок пропал 17 мая в станице Ольгинской. Девочка ушла в магазин и не вернулась. Через два с половиной часа мать начала искать дочь. Тело обнаружили в лесополосе. Полиция выяснила, что водитель эвакуатора посадил ребёнка в свою машину и увёз. Подозреваемого оперативно задержали.