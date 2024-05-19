Москва, 19 мая, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Российские военные из группировки войск «Днепр» уничтожили за сутки три гаубицы ВСУ, в том числе американскую М777. Об этом 19 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица Д-20, а также 122-мм гаубица Д-30», — сказал он.

Генерал добавил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Весёлого в Херсонской области и Работино в Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли до 40 военных, два танка и три автомобиля в зоне ответственности подразделений российской группировки войск «Днепр». В ходе контрбатарейной борьбы украинские войска лишились четырёх гаубиц М777 американского производства, буксируемой гаубицы FН-70 калибра 155 мм производства Великобритании и гаубицы «Мста-Б» калибра 152 мм.