Москва, 19 мая, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Народные артисты России, дерссировщики Эдгард и Аскольд Запашные заявили, что их не пугают возможные санкции Запада из-за поездки в Донбасс, сообщает RT.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ранее сообщалось, что артисты цирка привезли в Луганск спектакль «И100РИЯ» в рамках гастролей «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского». На премьере спектакля был аншлаг, а все вырученные средства направят на нужды Луганского цирка.

По словам Эдгарда Запашного, они с братом уже давно попали под украинские санкции, а карточки артистов появились на сайте «Миротворец». При этом артисты не отслеживали ситуацию с санкциями от европейских стран или США. Во время проведения специальной военной операции братья не покидали страну.

«У меня с братом был разговор, когда я сказал: «Аскольд, а ты понимаешь, что нам весь мир могут закрыть?». Ну просто хотел услышать реакцию брата. На что он честно ответил: «Да и плевать! Даже если мы никогда больше не сможем никуда выехать, наша страна могучая, великая, громадная! Будем жить и проживать нашу жизнь дальше здесь!». Поэтому все эти санкции нам не страшны», — рассказал дрессировщик.

Он добавил, что у семьи нет заграничных счетов или недвижимости, терять им из-за санкций нечего. А даже если бы и пришлось потерять, то братьев это не расстроило.

Как сообщало ИА Регнум, 3 мая о поезде в Донбасс рассказала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она отправилась туда на свой день рождения. Ивлеевой удалось посетить несколько городов и пригородов в Донбассе, в том числе Мариуполь. Также, по словам телеведущей, она побывала на линии боевого соприкосновения.

В феврале певец Филипп Киркоров приехал в Горловку в ДНР и посетил городскую больницу № 2. Артист привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы. Также артист приехал в Макеевку вместе со своей коллегой — уроженкой этого города певицей Марго.