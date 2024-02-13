Горловка, ДНР, 13 февраля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров 13 февраля приехал в Горловку (ДНР) и посетил городскую больницу № 2, сообщил городской портал «Горловская мозаика».

Кадр из видео

Киркоров привёз подарки раненым и выступил с речью перед пациентами и сотрудниками больницы, сказано в сообщении.

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Как передавало ИА Регнум, после участия Киркорова в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой его начали убирать из телевизионных программ. Изображение певца исчезло с официального постера фильма «Иван Васильевич меняет всё», телеканал ТНТ переснял сцены с его участием, кроме того, выступление артиста вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале, а также из эпизода сериала «Сваты».

Скандальная вечеринка состоялась в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Звёзды шоу-бизнеса прибыли в откровенных нарядах, что вызвало негативную реакцию общества. Гостями встречи были Киркоров, Лолита, Ксения Собчак и многие другие. Позднее они извинились за участие в мероприятии, однако, несмотря на это, кадры с их участием вырезали из новогодних телепрограмм.

Киркоров заявлял, что заглянул на мероприятие только на пять минут и покинул его сразу, когда понял, что там происходит.

Как сообщалось ранее, в январе 2024 года певец Дима Билан посетил детское отделение Республиканского травматологического центра Донецкой Народной Республики, где подарил маленьким пациентам подарки.

Также он привёз детскому центру в Горловке необходимые кондиционеры, местному приюту для бездомных животных передал 3 млн рублей, а из другого приюта забрал кота, которого назвал Шахтёром. Кроме того, Билан встретился с участниками спецоперации и мирными жителями, которые нуждаются в протезировании, и пообещал оказать им помощь.

Билан также был одним из гостей «голой» вечеринки. После разразившегося скандала певец извинился за участие в сомнительном мероприятии. Также в своём видеообращении по поводу посещения вечеринки он рассказывал, что 5 декабря 2023 года провёл бесплатный концерт для семей участников СВО. Ранее Билан неоднократно участвовал и в других благотворительных акциях в поддержку СВО и семей Донбасса.