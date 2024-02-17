Макеевка, ДНР, 17 февраля, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Певец Филипп Киркоров подарил детям в городе Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) куклы в виде самого себя, сообщает «Комсомольская правда».

Кадр из видео

Артист приехал в Макеевку вместе со своей коллегой — уроженкой этого города певицей Марго.

«Киркоров сообщил, что привез детям игрушки, краски, раскраски и другие подарки. В их числе были и куклы в виде самого Филиппа», — говорится в материале. Издание добавляет, что артистов встретил мэр Макеевки Владислав Ключаров, он пожал Филиппу Киркорову руку.

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Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля Филипп Киркоров приехал в Донецкую Народную Республику.

В городской больнице № 2 в Горловке он провёл концерт для раненых бойцов специальной военной операции, пациентов и медперсонала. Также артист привёз подарки и выступил перед присутствующими с речью.

Визит Киркорова в Донецкую Народную Республику вызвал неоднозначную реакцию, заявил советник главы ДНР Ян Гагин. Он задался вопросом, зачем артист посетил регион, и добавил, что патриотизм и желание помочь должны идти от сердца.

Бойцы СВО, записавшие обращение к артисту, предложили Киркорову после выступления в Горловке снять костюмы с перьями и получить оружие. Они пояснили, что сам певец и другие деятели культуры, которые сначала подорвали свой авторитет, а теперь пытаются «замолить свои грехи» посещением зоны боевых действий, им не нужны.

При этом российский политолог Геворг Мирзаян в статье для ИА Регнум «Что вы хотите от Киркорова? Филипп Бедросович пытается найти нужную дверь» показал и другую точку зрения. Автор задался таким вопросом — что Киркорову нужно было сделать после того, как он подмочил свою репутацию: уйти в монастырь, уехать из страны, просто молчать в тряпочку? Эксперт отметил, что «пусть и коряво, пусть и аляповато, пусть и бочком, но все-таки он зашёл в нужную дверь».