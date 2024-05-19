Харьков, Украина, 19 мая, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Из Харьковской области эвакуировали 10 314 жителей, написал 19 мая глава назначенной Киевом областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале.

Ashley Chan/Global Look Press

«Всего эвакуировали 10 314 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов», — сообщил Синегубов.

Как сообщало ИА Регнум, Синегубов 18 мая написал в Telegram, что из приграничных с Россией районов эвакуировали 9907 человек, больше всего из Харьковского района — 4037.

Президент РФ Владимир Путин 17 мая сообщил, что Москва сейчас не планирует брать Харьков под контроль, российские войска успешно, в соответствии с намеченным планом, продвигаются в этом украинском регионе.

Наступление он объяснил созданием санитарной зоны возле приграничных с Харьковской областью российских регионов. Украинская армия, обстреливая мирных жителей Белгородской области, способствовала тому, что сейчас ВС России наступают в Харьковской области.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков 18 мая сообщил об освобождении российскими военными от ВСУ села Старица в Харьковской области и о продолжении продвижения в глубину обороны украинской армии.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 18 мая сообщил, что российские военные по мере продвижения в городе Волчанске в Харьковской области помогают местным жителям выехать на территорию России — в основном в Белгородскую область. На территории Волчанска и в пригороде идут активные бои.