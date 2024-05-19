Харьков, Украина, 19 мая, 2024, 06:41 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России по мере продвижения в Волчанске в Харьковской области помогают местным жителям, оставшимся в городе, несмотря на принуждение Киева к эвакуации, выехать на российскую территорию. Об этом 18 мая в эфире Rutube-канала «Соловьёв Live» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

Александр Река/ТАСС

«Там остались мирные жители, многие действительно находятся в подвалах, потому что на территории самого Волчанска и в пригороде проходят активные бои. Наши бойцы активно продвигаются… находят мирных жителей и помогают им в случае необходимости эвакуироваться», — указал Ганчев.

Глава харьковской ВГА отметил, что мирных жителей Харьковской области эвакуируют преимущество в Белгородскую область, где уже открыли пункт временного размещения. Кроме того, создана рабочая группа по оказанию помощи жителям региона.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава так называемой Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что из приграничных районов, в том числе Чугуевского, Харьковского и Богодуховского, эвакуировали почти 10 тысяч человек.

17 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за неделю освободили от украинских войск 12 населённых пунктов в Харьковской области. В воскресенье в ведомстве проинформировали об освобождении села Старица в Волчанской городской общине.