Харьков, Украина, 18 мая, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Глава назначенной Киевом Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 18 мая сообщил в Telegram-канале об эвакуации порядка десяти тысяч местных жителей из приграничных районов.

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Он уточнил, что из Чугуевского района эвакуировали 2726 жителей, из Харьковского — 4037 и из Богодуховского — 118 человек.

«И 3026 человек эвакуированы волонтёрами. Всего эвакуированы 9907 человек», — сообщил Синегубов.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России 17 мая проинформировало об освобождении от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области за неделю. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил вечером 17 мая, что российские военные продвинулись в сторону посёлка Боровая в Изюмском районе.

Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы сейчас нет планов брать Харьков под контроль, отметив, что армия страны продвигается в регионе строго по плану и добивается успехов.

Как отметил президент, наступление российских войск в Харьковской области связано с созданием санитарной зоны возле приграничных регионов России. Эта необходимость возникла из-за того, что ВСУ обстреливают кварталы приграничных территорий, в том числе Белгорода.