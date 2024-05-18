Москва, 18 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Старица в Харьковской области. Об этом 18 мая сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Владимир Гердо/ТАСС

«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных действий освобождён населённый пункт Старица Харьковской области и продолжено продвижение в глубину обороны противника», — сказал он.

Генерал добавил, что российские военные уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ, нанесли поражение живой силе и технике украинской теробороны в районах Ветеринарного в Харьковской области, Мирополья и Локни в Сумской области, а также отразили четыре контратаки в районах Липцов, Тихого и Волчанска в Харьковской области.

Потери украинской армии за сутки составили до 150 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Кроме того, ВСУ потеряли 122-мм боевую машину РСЗО «Град», 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 155-мм САУ «Богдана», 122-мм САУ «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны 17 мая проинформировало об освобождении от ВСУ 12 населённых пунктов в Харьковской области за неделю. Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил вечером 17 мая, что российские силы продвинулись в сторону посёлка Боровая в Изюмском районе.

Президент Владимир Путин заявил, что вина за наступление Вооружённых сил России под Харьковом лежит на киевских властях, так как они обстреливают Белгород. Он отметил, что операция на харьковском направлении связана с созданием санитарной зоны и российские военные там добиваются успехов, каждый день продвигаясь строго по плану. При этом глава государства подчеркнул, что планов по взятию Харькова на сегодняшний день нет.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя слова российского лидера, предположил, что Путин, говоря об отсутствии планов брать Харьков, мог иметь в виду, что вокруг города создадут такие условия, из-за которых ВСУ решат его не оборонять.