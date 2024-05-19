Вашингтон, 19 мая, 2024, 07:19 — ИА Регнум. Дружеские объятия президента России Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина являются жестом, свидетельствующим о колоссальном стратегическом поражении Соединённых Штатов Америки, заявил американской аналитик фонда «Наследия» Майкл Пиллсбери.

Иван Шилов ИА Регнум Путин, Си Цзиньпин

«Видеть, как два лидера обнимают друг друга — стратегический кошмар. Обычно лидер Китая Си Цзиньпин ведёт себя более сдержанно», — указал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Пиллсбери, дружеские отношения России и Китая представляют угрозу для Соединённых Штатов, которые видят в обоих государствах опасных стратегических оппонентов.

Ранее беспокойство из-за укрепления отношений Москвы и Пекина выразил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, действия лидеров России и Китая, объединённых решимостью бросить вызов однополярному миру, противоречат американским интересам национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во итогам переговоров в Пекине подписали совместное заявление, в рамках которого заявили, что США мыслят категориями холодной войны, и назвали проводимую Вашингтоном политику угрозой безопасности всех стран региона. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала государственный визит российского в Китай судьбоносным шагом, который определит будущее всей планеты.