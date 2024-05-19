Славянский район, Краснодарский край, 19 мая, 2024, 05:00 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны в Краснодарском крае подавили не менее десяти украинских беспилотных летательных аппаратов на территории Славянского и Кущевского районов. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщили в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее десяти беспилотников», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

Уточняется, что один из беспилотников упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. По предварительной информации, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Ещё один БПЛА упал в Кущевском районе, возникло локальное возгорание, не затронувшее территорию населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 18 на 19 мая средства противовоздушной обороны отразили ракетную атаку со стороны Вооружённых сил Украины на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, по предварительным данным, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано. Позднее он предупредил, что на территории региона, предположительно, обнаружены осколки сбитых ракет и суббоеприпасы, представляющие опасность для мирных жителей.

Вечером 18 мая в Министерстве обороны России сообщили, что средства ПВО сбили над территорией Белгородской области украинскую ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У». До этого сообщалось об уничтожении двух украинских беспилотных летательных аппаратов, четырёх управляемых авиационных бомб HAMMER и двух американских противорадиолокационных ракет HARM.