Севастополь, 19 мая, 2024, 01:30 — ИА Регнум. Сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах в Севастополе поступают от жителей в экстренные службы после попытки ВСУ провести ракетную атаку на город, сообщил 19 мая севастопольский губернатор Михаил Развожаев.

Светлана Иванова ИА REGNUM Севастополь

«В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор отметил, что отражение ракетной атаки завершено. Развожаев также напомнил населению о том, что суббоеприпасы представляют опасность и к ним нельзя подходить.

Глава города призвал жителей информировать экстренные службы по номеру 112 о таких находках.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 18 на 19 мая Развожаев написал, что в Севастополе задействовали силы противовоздушной обороны (ПВО) для отражения ракетной атаки. После он проинформировал, что повреждений гражданской инфраструктуры в городе на зафиксировали.

Вечером 15 мая средства ПВО сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS украинской армии в небе над Крымом. 16 мая морская авиация Военно-морского флота России уничтожила в Чёрном море 11 украинских безэкипажных катеров, которые следовали в сторону Крымского полуострова.