В Севастополе сообщили, что силы ПВО отражают ракетную атаку
Развожаев: силы ПВО приступили к отражению ракетной атаки на Севастополь
Севастополь, 19 мая, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над отражением ракетной атаки на Севастополь, сообщил 19 мая глава города Михаил Развожаев.
«В Севастополе работает ПВО, идёт отражение ракетной атаки», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 мая, по данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией Крымского полуострова по меньшей мере 51 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, Черноморский флот ВМФ РФ уничтожил шесть безэкипажных катеров.
Михаил Развожаев в свою очередь уточнил, что в Севастополе ночью 17 мая отразили массированную атаку дронов и безэкипажных катеров. Фрагменты дронов упали на подстанцию «Севастополь», что привело к проблемам в работе оборудования и частичному отключению света в городе.
Утром 17 мая Развожаев он написал, что занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменяются до полного восстановления энергоснабжения.