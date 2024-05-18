Севастополь, 19 мая, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) работает над отражением ракетной атаки на Севастополь, сообщил 19 мая глава города Михаил Развожаев.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В Севастополе работает ПВО, идёт отражение ракетной атаки», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что все службы в Севастополе находятся в состоянии боевой готовности.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 16 на 17 мая, по данным Минобороны России, силы ПВО уничтожили и перехватили над территорией Крымского полуострова по меньшей мере 51 беспилотный летательный аппарат. Кроме того, Черноморский флот ВМФ РФ уничтожил шесть безэкипажных катеров.

Михаил Развожаев в свою очередь уточнил, что в Севастополе ночью 17 мая отразили массированную атаку дронов и безэкипажных катеров. Фрагменты дронов упали на подстанцию «Севастополь», что привело к проблемам в работе оборудования и частичному отключению света в городе.

Утром 17 мая Развожаев он написал, что занятия во всех школах, учреждениях среднего образования и детских садах Севастополя отменяются до полного восстановления энергоснабжения.