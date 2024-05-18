Варшава, 19 мая, 2024, 00:43 — ИА Регнум. Власти Польши потратят почти 2,6 миллиарда долларов на строительство «Восточного щита» в рамках программы по усилению границы с Россией и Белоруссией. Об этом в субботу, 18 мая, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на мероприятии в Кракове, посвящённом годовщине битвы при Монте-Кассино.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Мы хотим, чтобы наша граница была безопасной в мирное время и непроходимой во время войны», — приводит слова Туска агентство Bloomberg.

По словам политика, план, получивший название «Восточный щит», включает укрепление существующих сооружений, строительство новых укреплений, изменение рельефа местности и возведение специальных лестных заграждений вдоль 400-километровой границы с Россией и Белоруссией.

По информации источника, решение властей связано с опасением о возможном «наплыве нелегальных мигрантов».

Как передавало ИА Регнум, 11 мая Дональд Туск сообщил, что Польша начала возводить фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, и призвал Европейский союз присоединиться к финансированию укрепления границы. Позднее заместитель министра национальной обороны страны Цезари Томчик заявил о намерении властей потратить на эти цели около 1,5 миллиарда злотых (375 миллионов долларов).

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал обстановку у западных и южных границ республики накалённой в силу беспрецедентного наращивания потенциала НАТО в регионе. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, подчёркивал, что заявления Запада о якобы имеющихся у России планах после Украины напасть на Европу — это чушь и бред. В ходе выступления на параде Победы 9 мая он подчеркнул, что российская сторона будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволит угрожать ей.