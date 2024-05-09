Москва, 9 мая, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Западные элиты пытаются разжигать в мире новые конфликты, межнациональную вражду, а также сдерживать суверенные центры развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы 9 мая.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

«Реваншизм, издевательство над историей, стремление оправдать нынешних последователей нацистов — это часть общей политики западных элит по разжиганию всё новых региональных конфликтов, межнациональной и межрелигиозной вражды, по сдерживанию суверенных, независимых центров мирового развития», — отметил глава государства.

Российский лидер отметил, что Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность. Россия будет делать всё, чтобы не допустить глобального столкновения, но в то же время никому не позволим угрожать ей, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, поздравляя участников парада и граждан страны с Днём Победы, глава государства назвал этот праздник священным и подлинно народным. На Западе пытаются искажать правду о Великой Отечественной войне, эта правда мешает тем, кто пытается строить колониальную политику на лжи, отметил президент.

В марте Путин отметил, что столетиями «так называемый золотой миллиард» фактически паразитировал на других народах. Эксплуатация людей происходила в Африке, Азии и Латинской Америке. Западные элиты очень хотят, чтобы существующее положение, несправедливое положение вещей в международных делах было заморожено, подчёркивал глава государства.