Белгородский район, Белгородская область, 18 мая, 2024, 23:28 — ИА Регнум. Два человека получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе в селе Петровка Белгородского района Белгородской области, сообщил 18 мая глава региона Вячеслав Гладков.

Елизавета Демидова/ТАСС

«Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», — написал он своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавшими являются женщина и мужчина. У них выявили минно-взрывные травмы и осколочные ранения различных частей тела. Пострадавших доставили в больницу №2 Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Белгородской областью четыре французские управляемые авиабомбы HAMMER и две американские ракеты HARM украинской армии. Кроме того, они уничтожили в небе над регионом ракету тактического ракетного комплекса «Точка-У» ВСУ.

18 мая украинские военные также атаковали машину коммунального предприятия в деревне Городище Рыльского района Курской области. В результате удара один человек погиб и ещё один получил ранение.