Рыльск, Курская область, 18 мая, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области, сообщил 18 мая губернатор Алексей Смирнов Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

Глава региона сообщил, что беспилотник атаковал машину коммунального предприятия в Рыльском районе в деревне Городище.

«Один сотрудник от полученных травм скончался», — сообщил Смирнов, выразив соболезнования родным и близким погибшего мужчины.

Также губернатор сообщил о ранении ещё одного сотрудника. Его увезли на скорой в Рыльскую центральную горбольницу.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны проинформировало о восьми сбитых украинских дронах самолётного типа в Курской области в ночь на 13 мая.

Накануне, 18 мая, глава Белгородской области сообщил о том, что в Белгородском районе в селе Новая Наумовка в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель. Кроме того, ещё один человек пострадал, он самостоятельно доехал до больницы.