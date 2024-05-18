Генерал ВСУ рассказал о позорном приёме Зеленского в Харькове
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленского выставили на посмешище в Харькове
Киев, 18 мая, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не было. Об этом 18 мая заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. Зеленский сказал, что всё хорошо, всё мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет», — сказал он.
По его словам, Зеленского выставили на посмешище, но он должен был назначать правильных чиновников и делать выводы, если его подставили.
Генерал добавил, что тяжёлые бои развернулись именно там, где не организовали фортификационное оборудование территории. Это говорит о нежелании правильно оценивать ситуацию и угрозу наступления.
Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. 18 мая Минобороны сообщило об освобождении от украинских войск села Старица. 17 мая оборонное ведомство сообщило, что в ходе наступления российские подразделения освободили за неделю 12 населённых пунктов.
16 мая вышло интервью Зеленского американскому телеканалу ABC. В беседе с журналистами он заявил, что все страны виноваты в том, что оборона ВСУ в Харьковской области провалилась.
При этом в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первой линии обороны, что стало следствием повсеместной коррупции и воровства.
По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Также ситуацию усугубляют истощённость подразделений, измотанность военных и острый дефицит боеприпасов.