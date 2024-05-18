Киев, 18 мая, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попал в неловкое положение, говоря о хороших укреплениях в Харькове, которых на самом деле не было. Об этом 18 мая заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press

«Первые лица государства приезжали и пиарились на этих сооружениях. Зеленский сказал, что всё хорошо, всё мощно. Мощно в пользу кого? Всего через пару недель стало ясно, что ничего мощного там нет», — сказал он.

По его словам, Зеленского выставили на посмешище, но он должен был назначать правильных чиновников и делать выводы, если его подставили.

Генерал добавил, что тяжёлые бои развернулись именно там, где не организовали фортификационное оборудование территории. Это говорит о нежелании правильно оценивать ситуацию и угрозу наступления.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России существенно продвинулись в Харьковской области. 18 мая Минобороны сообщило об освобождении от украинских войск села Старица. 17 мая оборонное ведомство сообщило, что в ходе наступления российские подразделения освободили за неделю 12 населённых пунктов.

Анна Рыжкова ИА Регнум Наступление на Харьковскую область. СВО. 14.05.2024

16 мая вышло интервью Зеленского американскому телеканалу ABC. В беседе с журналистами он заявил, что все страны виноваты в том, что оборона ВСУ в Харьковской области провалилась.

При этом в ВСУ заявили, что одной из главных причин сложившейся ситуации стало отсутствие необходимых укреплений, в том числе фортификационных сооружений и минных заграждений на первой линии обороны, что стало следствием повсеместной коррупции и воровства.

По данным The New York Times, командиры украинских подразделений начали обвинять друг друга в провале обороны в Харьковской области. Также ситуацию усугубляют истощённость подразделений, измотанность военных и острый дефицит боеприпасов.