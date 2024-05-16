Киев, 16 мая, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Все страны мира виноваты в том, что оборона украинской армии провалилась в Харьковской области и российская армия успешно наступает по нескольким направлениям, заявил 16 мая в интервью телеканалу ABC глава киевского режима Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА Регнум

Он общался с журналистами в военном госпитале. Зеленский заявил, что для противостояния России требуется поддержка всех стран, и обвинил их в том, что они допустили начало СВО, а теперь не помогают остановить российскую армию.

«Это вина всего мира», — сказал Зеленский.

Глава киевского режима также рассказал журналистам, что отменил поездку в Испанию из-за ситуации под Харьковом.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский ранее 16 мая заявил, что российская армия вскоре может выбить ВСУ из Харькова. Он добавил, что задержка помощи от США сильно повлияла на ход конфликта.

Российская войсковая группировка «Север» в конце прошлой недели начала наступление в Харьковской области на новых направлениях. Минобороны 12 мая сообщило об освобождении населённых пунктов Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

14 мая министерство заявило, что ВС России в Харьковской области освободили село Бугроватка, на следующий день стало известно об освобождении посёлка Глубокое и села Лукьянцы.

Наступление российской армии под Харьковом продолжается. 16 мая группировка войск «Север» продвинулась в глубину обороны ВСУ в районах сёл Дергачи и Липцы, а также в направлении Волчанска.