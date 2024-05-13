Харьков, Украина, 13 мая, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Власти Харьковской области не построили укрепления для украинских военных на первой линии обороны. Об этом заявил украинский военный Денис Ярославский, назвав отсутствие систем фортификации главной причиной проблем с обороной на границе в Харьковской области, сообщило издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Nazar Furyk/Global Look Press

«Первой линии фортификаций и мин просто не было», ― подчеркнул он.

Украинский офицер добавил, что из-за этого Вооружённые силы России «свободно вошли» по всей линии границы. Он считает, что отсутствие укреплений стало следствием умышленного саботажа или безумного воровства чиновников.

В свою очередь первый замглавы областной военной администрации Роман Семенуха обвинил самого военного в распространении дезинформации.

«Построенные силами областной администрации фортификации занимают силы обороны Украины. Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника», — заявил чиновник.

Также Семенуха заверил, что власти Харьковской области продолжают работать в столице региона и не покидали его из-за наступления российских войск, о чём ранее сообщали местные СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 12 мая заявил, что подразделения группировки войск «Север» за прошедшие сутки освободили четыре населённых пункта в Харьковской области ― Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Днём ранее ВС России освободили в Харьковской области пять населённых пунктов — Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 12 мая признал наступление ВС России в Харьковской области. Он уточнил, что несколько харьковских сёл фактически из серой зоны стали зоной ведения боевых действий. Бои на значительной части пограничной территории Украины продолжаются, добавил Зеленский.

По словам украинских военных, наступление российской армии на харьковском направлении обернулось адом для ВСУ. Один из военных заявил, что из-за раздробленности украинского общества Киев никогда не сможет одержать верх над Москвой.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал чрезвычайно опасным продвижение ВС России в Харьковской области. По его словам, западные страны надеются, что ВСУ смогут удержать свои позиции в 2024 году.