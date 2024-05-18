Вашингтон, 18 мая, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Правительства США и Ирана провели в Омане непрямые переговоры о снижении рисков эскалации на Ближнем Востоке. Об этом 18 мая сообщил портал Axios.

Osamah Yahya/Global Look Press

По словам источников издания, в консультациях с американской стороны принимали участие координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и исполняющий обязанности спецпредставителя США по Ирану Абрам Пейли. Кто представлял Иран в ходе консультаций, неизвестно.

В ходе консультаций стороны обсудили последствия действий Ирана и его прокси-сил в регионе, а также обеспокоенности США ядерной программой Тегерана.

Портал утверждает, что это первое подобное двустороннее мероприятие с января текущего года, когда в Омане прошли аналогичные переговоры.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.

Президент страны Ибрагим Раиси 14 апреля заявил, что удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону. Он подчеркнул, что операцию подготовили и исполнили в ответ на агрессивные действия Израиля против объектов и интересов Ирана, а в особенности в ответ на нападение на иранское посольство в Дамаске.

Постпредство Ирана при ООН заявило, что удар по Израилю нанесли в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

Исполняющий обязанности спикера палаты представителей Ирака Мохсен аль-Мандалави заявил, что атака Ирана на Израиль является естественным правом и ответом, гарантированным международным правом. По его словам, Израиль пересёк все красные линии, нарушив суверенитет нескольких стран, что отражает атака на консульство Ирана в Дамаске.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана дронами и ракетами в ночь на 14 апреля «объявлением войны». Он призвал мировых лидеров «дать ясно понять» Ирану, что такие действия неприемлемы. По словам Герцога, Израиль десятилетиями стремится к миру, а Иран стал «империей зла».

Раиси в ходе визита в Пакистан 23 апреля пригрозил Израилю полным уничтожением. Он заявил, что если Израиль атакует территорию Ирана, от еврейского государства вряд ли что-то останется. Иранский лидер добавил, что в ходе недавнего массированного удара по территории Израиля Тегеран наказал его режим за атаку на иранское консульство в Дамаске. Он подчеркнул, что она противоречила всем нормам международного права. По словам Раиси, Иран и дальше будет с гордостью защищать угнетённый народ Палестины.