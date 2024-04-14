Багдад, 14 апреля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Атака Ирана на Израиль является естественным правом и ответом, гарантированным международным правом. Об этом 14 апреля заявил исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Ирака Мохсен аль-Мандалави.

Iranian Army Office/Global Look Press

«Ответ Исламской Республики Иран на нападение на её консульство в сирийской столице Дамаске является её естественным и законным правом, гарантированным международным правом и законами», — сказал аль-Мандалави.

По его словам, Израиль пересёк все красные линии, нарушив суверенитет нескольких стран, что отражает атака на консульство Ирана в Дамаске.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля президент страны Ибрагим Раиси заявил, что удары по Израилю были законным правом Ирана на самооборону. Он подчеркнул, что операция была подготовлена и исполнена в ответ на агрессивные действия Израиля против объектов и интересов Ирана, а в особенности в ответ на нападение на иранское посольство в Дамаске.

Постпредство Ирана при ООН заявило, что удар по Израилю был нанесён в соответствии со статьёй 51 Устава всемирной организации о праве на самооборону.

Иран наносил удары по Израилю в рамках права на самооборону и в соответствии со статьёй 51 Устава ООН, говорится в заявлении МИД Сирии.

В ночь на 14 апреля Иран предпринял массированную атаку на Израиль с применением нескольких сотен ракет и ударных беспилотников. Она стала ответом на удар израильских военных по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске и продлилась, по оценкам властей США, не менее пяти часов.