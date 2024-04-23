Тегеран, 23 апреля, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Если Израиль атакует территорию Ирана, от еврейского государства вряд ли что-то останется. Об этом заявил президент республики Эбрахим Раиси.

IRANIAN PRESIDENCY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Президент республики Ирана Эбрахим Раиси

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Как передавало ИА Регнум, об ударе Израиля по Ирану в ночь на 19 апреля сообщил телеканал ABC, ссылаясь на американского чиновника. Авиаперевозчики в то же время стали менять маршруты самолётов, пролетающих над Ираном.

Агентство Reuters сообщило о взрывах возле аэропорта в Исфахане. Издание отметило, что удар могли нанести по авиабазе или по ядерным объектам.

Целью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при нанесении удара по Ирану была база военно-воздушных сил, расположенная возле города Исфахан, сообщила 19 апреля газета The New York Times (NYT). Возле Исфахана также находятся ядерные исследовательские объекты. По предварительной информации, по ним удар не наносили.

20 апреля издание Daily Mail написало, что ВВС США тайно разместили ракеты, способные с помощью микроволн вывести из строя электронику ядерных объектов Ирана.

Утверждается, что речь идет о микроволновых ракетах CHAMP (Counter-Electronics High Power Microwave Advanced Missile Project). Американские военные размещают их с 2019 года по всему миру.