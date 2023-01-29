Лондон, 29 января, 2023, 21:11 — ИА Регнум. У основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, находящегося в лондонской тюрьме Белмарш, наблюдаются проблемы с психикой. Об этом заявила в интервью изданию Journal du Dimanche его супруга Стелла Морис.

Алекс Макнотон/РИА Новости Джулиан Ассанж

«Физическое и психологическое состояние здоровья Джулиана нехорошие», — считает жена заключенного.

Она также подвергла критике власти Австралии, гражданином которой является Ассанж, за то, что они не стали противиться решению США и не дали им отпор.

Напомним, что об обеспокоенности состоянием Ассанжа его супруга Стелла Морис заявляла и ранее, в декабре 2022 года. По её словам, он содержится вместе «с очень опасными людьми, некоторые из которых психически больны». При этом Ассанжа выпускают из камеры всего на час-два в день.

Супруга напомнила, что когда Ассанж попал в эту тюрьму, у него был высокий риск совершения самоубийства, из-за чего ему пришлось полгода провести в лазарете.