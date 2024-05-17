Белгород, 17 мая, 2024, 22:13 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате атаки Вооружённых сил Украины на Белгород и Белгородский район. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, два человека пострадали», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Уточняется, что у одного мужчины выявлена закрытая черепно-мозговая трампа и осколочное ранение левой голени, у второго — осколочное ранение лобной области. Пострадавших доставили в белгородскую городскую больницу № 2.

В результате попадания фрагмента одного из снарядов в многоквартирный дом пробиты кровля, перекрытие техэтажа и потолок. Также повреждения получили 16 частных домовладений и десять автомобилей в посёлке Дубовое и селе Таврово.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пятницу украинские войска атаковали село Новая Наумовка Белгородского района при помощи дрона-камикадзе. В результате атаки погиб один человек, ещё один мирный житель, самостоятельно доехавший до больницы, получил ранение.

В Министерстве обороны России сообщили, что около 20:05 мск средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку, сбив 14 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над территорией Белгородской области. До этого российские военные уничтожили над Белгородской и Брянской областями ракету оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и один беспилотный летательный аппарат.