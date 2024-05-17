Белгород, 17 мая, 2024, 21:13 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один получил ранения в результате атаки беспилотника на село Новая Наумовка Белгородского района. Об этом 17 мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что село подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе.

«Двое мирных жителей приехали в село копать огород. В село, где в настоящий момент введён режим ЧС и люди не должны находиться! В результате атаки дрона один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте», — написал глава региона.

Он сообщил, что второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до больницы, где врачи оказали ему необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, Гладков ранее сообщал о ракетной опасности. Он призвал жителей спуститься в укрытия или найти другое безопасное место.

Позднее Минобороны проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету комплекса «Точка-У».