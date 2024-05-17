Братислава, 17 мая, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Первое слушание по делу 71-летнего писателя Юрая Цинтулы, обвиняемого в покушении на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо, состоится утром 18 мая, заявила 17 мая пресс-секретарь генеральной прокуратуры Словакии Зузана Дробова.

Literárny klub DÚHA Писатель Юрай Цинтула

«Подано ходатайство о заключении под стражу обвиняемого Юрая Цинтулы. Решение по этому предложению примет Специализированный уголовный суд», — сказала она.

Дробова подчеркнула, что правоохранительные органы делают всё, чтобы справедливо наказать виновного. Дело находится на стадии предварительного разбирательства. Прокурор потребовал арестовать обвиняемого, так как опасается его побега. Сам Цинтула заявил, что якобы хотел только ранить премьера, но не планировал убивать.

Как сообщало ИА Регнум, покушение на премьера Словакии произошло 15 мая в ходе его беседы с жителями в городе Гандлове. В него попали несколько раз, одна из пуль пробила желудок. Пострадавшего срочно прооперировали, но понадобилась вторая операция, которую провели 17 мая. Врачи оценили состояние политика как тяжёлое.

На месте преступления задержали Цинтулу. Обвинение ему предъявили 16 мая. Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток сообщил, что обвиняемый ранее участвовал в протестах, выражая недовольство политикой Фицо. Министр назвал задержанного одиночкой, отметив, что он не состоял в радикальных организациях.

Президент России Владимир Путин назвал покушение на словацкого премьера чудовищным преступлением. Глава государства заявил, что новость об этом вызывает у него негодование.