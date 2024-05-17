Москва, 17 мая, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Россия будет зеркально отвечать на любые попытки других государств распоряжаться замороженными активами страны. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права», — заявила дипломат, отвечая на вопрос о действиях парламента Эстонии.

Власти прибалтийской страны поддержали инициативу по изъятию «замороженных» Таллином российских активов в пользу Украины. Председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Йоханнес Террас заявил, что над разработкой правовых норм работают представители нескольких стран и международные организации.

Представитель МИД напомнила, что Россия при попытке присвоить ее активы воспользуется правом на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами.

Как сообщало ИА Регнум, в Международном валютном фонде заявили о возможных рисках из-за планов Запада использовать российские активы. Директор по коммуникациям Джули Козак отметила, что мировая валютная система получит урон независимо от способа конфискации: будь то прямое изъятие средств или использование полученных с них доходов.

Посольство России в Таллине назвало воровством эстонский закон об изъятии её активов. Представители ведомства также заявили, что принятый закон в том числе противоречит Конституции Эстонии, гарантирующей неприкосновенность частной собственности. Он усилит напряжённость между Москвой и Таллином, притом что в отношениях между ними и так не всё хорошо, добавили они.